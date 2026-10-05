El presidente de Portugal pide políticas de largo plazo y aprobar los presupuestos

El jefe del Estado realizó estas declaraciones en Lisboa durante su primer discurso como mandatario en una ceremonia conmemorativa de la implantación de la República en el país, que hoy celebra su 116 aniversario, en un momento en el que, advirtió, el mundo se encuentra "en profundo y acelerado cambio" marcado por la inteligencia artificial.

"Portugal necesita una nueva cultura política basada en acuerdos y compromisos entre partidos, centrada en la resolución concreta de los problemas de las personas y en una visión estratégica para que Portugal actúe en el largo plazo", planteó Seguro, abogando por políticas que solucionen "la raíz" de los problemas y no apenas "síntomas", siendo capaces de durar durante "varias legislaturas" con resultados "sólidos".

Apuntó también que los partidos deben abandonar la "cultura de trincheras" y los "conflictos estériles" y converger en compromisos duraderos y políticas basadas en la evidencia científica, en un momento en el que el primer ministro luso, Luís Montenegro, del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), gobierna en minoría.

"Las democracias tienen que aprender a construir estabilidad en tiempos de fragmentación. Para eso es necesario diálogo, compromiso y coraje", afirmó Seguro, quien matizó que, aunque la estabilidad no es un fin, sí que es necesaria para que haya resultados.

Por ello, mencionó la necesidad de aprobar el Presupuesto General del Estado para 2027 presentado por el Ejecutivo, que será debatido en las próximas semanas en el Parlamento y que está previsto que salga adelante con la abstención del Partido Socialista (PS, segunda fuerza de la oposición).

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"Saludo al Gobierno y al Partido Socialista por el camino de aproximación que han ido haciendo en vistas a la aprobación del Presupuesto del Estado para el próximo año. Ojalá otros partidos puedan juntarse a este camino de compromisos y convergencia en este y otros procesos legislativos", expresó el mandatario.

Centrarse en resolver los problemas de la población es también "la mejor cura frente a las amenazas de los extremismos", opinó Seguro sin mencionar directamente al partido ultraderechista Chega, que lidera la oposición.

En lo que se refiere a los problemas que afectan al país, enumeró varios, como los altos precios de la vivienda, los combustibles, la alimentación o los préstamos bancarios.

"El coste de vida sube a un ritmo que los salarios y pensiones no acompañan. Hay cada vez más familias con dificultades para llegar a fin de mes", alertó el jefe del Estado.

Aun así, hizo hincapié en que la crisis energética, que ha llevado a los combustibles a alcanzar precios récord en Portugal, afecta a "muchas de estas cuestiones" y en que es necesario algo más que una respuesta nacional para afrontarla.

"Exige una respuesta europea coordenada que proteja a las personas, la economía y reduzca estructuralmente la dependencia externa de energía. Además, claro, de la necesidad de la apertura del estrecho de Ormuz y la circulación segura de los navíos", aseveró, sin profundizar sobre esta cuestión.