En México 80 % de las personas han reducido su gasto en alimentos para pagar su vivienda

En el marco del Día Mundial del Hábitat, la organización Hábitat para la Humanidad Internacional (HPHI) presentó su Informe Global de Investigación sobre Vivienda 2026, 'Un hogar, pero ¿a qué costo?', una investigación en la que participaron 30.758 personas en 22 países, incluido México.

En México, "ocho de cada diez personas reportan haber reducido al menos un gasto en alimentos, o haber retrasado o evitado la atención médica durante el último año para poder pagar su vivienda, superando el promedio global de 75 %", dijo Lacmi Rodríguez, directora ejecutiva nacional de Hábitat para la Humanidad México (HPHM), en la presentación del estudio.

Indicó que esta brecha "es preocupante porque sugiere que la inseguridad habitacional en México comienza mucho antes de que una familia pierda su casa o se vea obligada a dejarla"

En tanto, señaló que "el 81 % de las personas encuestadas espera que su situación de vivienda mejore en los próximos tres años, sin embargo el 56 % teme que un solo imprevisto que se presente en su circunstancia pueda poner en riesgo su capacidad de conservar su hogar, en comparación con 48 % del promedio global".

Además, dijo que el 36 % de las personas encuestadas "ha utilizado sus ahorros o fondos de emergencia", y el 34 % "ha asumido un trabajo adicional", lo que indica que muchos hogares "mantienen la estabilidad habitacional agotando sus reservas financieras".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte Luis Armenta, director de operaciones de HPHM, expuso que el 57,3 %, es decir "prácticamente el 60 % de las viviendas en México son de autoproducción, es decir, construidas por las propias familias, frecuentemente sin asistencia técnica ni financiamiento formal y que más o menos tardan 20 años en consolidarse".

Añadió que aunque en el reporte el estrés relacionado con la vivienda (seguridad, calidad, ubicación, acceso a servicios y régimen de tenencia) de las personas en México es inferior al promedio global (25% frente a 35%), la calidad de la vivienda sigue siendo un problema ya que el 37 % de las personas reportan problemas como humedad, moho u otras condiciones poco saludables, frente al 23 % global".

Armenta también apuntó que la seguridad de la vivienda también se está viendo afectada por el cambio climático, debido a que el 18 % de personas a nivel global afirma que "su hogar no las protege de fenómenos meteorológicos extremos como el calor, el frío o las inundaciones".

Mientras que el 30 % espera que los fenómenos meteorológicos extremos "hagan más difícil vivir donde se encuentran durante los próximos tres años", mientras que en México es del 33 % "lo que habla de la vulnerabilidad específica de nuestro territorio".

El informe, señaló la organización, revela cómo la vivienda influye en su calidad de vida, su salud, su situación financiera, su estabilidad y sus oportunidades de futuro, poniendo en evidencia lo que las personas tienen que sacrificar para poder pagar una vivienda.

Los países que participaron en la encuesta fueron Argentina, Australia, Barbados, Brasil, Canadá, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Gran Bretaña, Guatemala, Indonesia, Irlanda, Kenia, México, Nepal, Nigeria, Polonia, Sudáfrica, Corea del Sur, Trinidad y Tobago, Turquía y Estados Unidos.