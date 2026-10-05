Estados Unidos atribuye a sus sanciones la caída a mínimos históricos del rial iraní

En una publicación en la red social X, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó además que "el principal funcionario de seguridad" iraní reconoció que el país atraviesa "uno de los períodos más difíciles de su historia".

Bessent expresó que las sanciones económicas no cesarán hasta que el régimen iraní "comprenda" que la Administración del presidente Donald Trump "nunca permitirá" que se dediquen fondos al "terrorismo" e incluso que "desarrolle un arma nuclear".

Trump negó hace una semana haber ofrecido aliviar estas sanciones ni descongelar fondos a cambio de que Irán tomara medidas concretas respecto a su programa nuclear.

Esta nueva depreciación del rial iraní supone una caída del 3 % respecto al día anterior, según precios confirmados por EFE en casas de cambio de Teherán.

Desde el inicio de la Operación Paria Económico el pasado 24 de agosto, la moneda se ha depreciado un 21,65 %, un porcentaje que se eleva hasta el 46,3 % si se toma de referencia el inicio de la guerra el 28 de febrero de este año.

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Irán afronta además una inflación interanual del 89 % y un aumento del 127 % del coste de los alimentos en comparación con agosto de 2025, en un contexto marcado por el conflicto, las sanciones y el bloqueo naval estadounidense contra la República Islámica.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, admitió a inicios de este mes que la situación en el país que lidera había alcanzado "una fase crítica y peligrosa en los últimos meses" a causa de la intensificación de las sanciones económicas estadounidenses.