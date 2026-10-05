Estados Unidos pide el esclarecimiento del asesinato de un periodista en Guatemala

Mediante sus canales oficiales, la Embajada de EE. UU. en Guatemala solicitó que los "responsables" del asesinato del periodista "rindan cuentas ante la justicia".

López Sánchez fue acribillado a tiros el pasado viernes por la noche en San Pedro Necta, municipio del departamento (provincia) de Huehuetenango, fronterizo con México.

El comunicador, de 34 años, dirigía un medio local de Huehuetenango y fue atacado cuando iba a su residencia, de acuerdo a medios locales.

La embajada estadounidense lamentó la muerte de López Sánchez y recordó que el periodista "ya había recibido amenazas de muerte relacionadas con su labor" como comunicador.

"Una sociedad libre necesita una prensa que informe sin amenazas, sin miedo y sin autocensura. Esperamos que este caso sea esclarecido y que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia", aseveró el consulado diplomático.

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Por su parte, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) también expresó sus condolencias y preocupación por el asesinato de López Sánchez, que tenía una hija pequeña.

"La investigación sobre el asesinato de Evelio López debe tener en cuenta las amenazas que había recibido debido a su actividad periodística y hacer todo lo posible para llevar ante la justicia a los responsables de este crimen", resaltó Artur Romeu, director de Reporteros sin Fronteras para América Latina, en un comunicado.

"A pocos meses del inicio de las elecciones generales y municipales, las autoridades guatemaltecas deben garantizar que los periodistas locales puedan informar sobre los municipios, las candidaturas y los asuntos de interés público, sin temor a amenazas ni represalias", añadió.

Según RSF, un colega de López Sánchez les declaró, bajo condición de anonimato por razones de seguridad, que el periodista hablaba desde hacía años de las amenazas que recibía por teléfono y que había hecho públicas algunas de ellas, relacionadas algunas "con actores políticos".

En abril pasado, el periodista guatemalteco Carlos Humberto Cal Ical también fue asesinado, esta vez en el municipio de San Cristóbal Verapaz, del departamento (provincia) de Alta Verapaz, a unos 200 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

En 2026, RSF ha registrado intimidaciones, restricciones a la cobertura y amenazas contra periodistas que investigan a autoridades locales, conflictos territoriales y el uso de recursos públicos en varios departamentos de Guatemala, país que ocupa el puesto 128 de 180 países y territorios en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que elabora esta organización internacional.

En los últimos dos años, al menos otros tres periodistas han sido asesinados en Guatemala, según diversas fuentes.

De acuerdo a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Guatemala los reporteros enfrentan un clima de inseguridad que incluye asesinatos y desapariciones.