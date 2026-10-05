Exxon pide al Supremo decidir "pronto" para frenar demandas por daños climáticos en EEUU

Durante la primera audiencia sobre el caso, uno de los abogados de Exxon argumentó que, si se le permite al condado seguir adelante con su demanda, miles de regiones en todo el país podrían influir en "la política energética al pedir a los jueces que impongan indemnizaciones exorbitantes".

El condado de Boulder presentó la demanda en primera instancia en 2018, en la que acusan a ambas compañías de haber ocultado al público la información que tenían sobre el daño que provoca la quema de combustibles fósiles.

"Dada la enorme magnitud de estos casos, en los que los demandantes reclaman miles de millones de dólares (...) necesitamos una respuesta a esta cuestión cuanto antes", señaló Kannon Shanmugam, abogado de Exxon ante los magistrados.

Habitantes del condado exigen que las empresas paguen por los daños que el clima extremo, las sequías, incendios o inundaciones, han causado en su región.

El caso llegó hasta la corte Suprema de Colorado, que falló a favor de Boulder, pero las petroleras apelaron y pidieron al máximo tribunal de EE.UU. intervenir.

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Esta vista tuvo lugar al comienzo del curso judicial 2026-2027 del Supremo, que culminará el próximo verano, donde se espera que se emita una decisión sobre este caso.