Fonplata proyecta duplicar su apoyo a inversiones y conectar el Atlántico con el Pacífico

Así lo señaló en una entrevista con la Agencia EFE la presidenta ejecutiva del organismo, Luciana Botafogo, quien destacó que ese crecimiento permitirá ampliar el apoyo a sus países miembros -Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay- en áreas que van más allá de las obras de infraestructura y conectividad.

Aunque remarcó que Fonplata "sigue siendo el banco de la integración y conectividad", valoró la buena relación con otros organismos financieros y la exploración de nuevos mecanismos, así como la "sofisticación en los mercados" para captar recursos a través de instrumentos como las emisiones en distintas monedas.

Botafogo insistió en que, aunque Fonplata "es el banco del Cono Sur", se encuentra en la búsqueda de nuevos socios que permitan trabajar y apoyar en ejes como el mejoramiento de la integración física entre las regiones.

En ese sentido, existe interés en que Colombia se sume a la lista de países miembros del organismo, debido a su ubicación geográfica y su conexión con los océanos Pacífico y Atlántico a través del Caribe.

"Es fundamental que nuestras empresas, nuestra gente, puedan hacer negocios y comercio dentro de la región y no afuera. Es una de las regiones que menos tiene comercio intrarregional. ¿Por qué estamos abriendo la región y qué queremos de la región? Queremos facilitar el comercio y esta conectividad entre el Atlántico y el Pacífico", remarcó.

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En ese contexto, Botafogo señaló que Colombia, pese a contar con "grandes ventajas" en producción y biodiversidad, afronta problemas de interconectividad interna y desigualdades entre sus regiones.

Es en estos ámbitos donde Fonplata aspira a apoyar, con sus 50 años de experiencia en países como Brasil y Argentina, a los gobiernos locales colombianos para "generar valor en la gente" y contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

"Nos interesaría mucho aprender de Colombia también de cuáles soluciones tienen ellos. Cómo tratan el acceso al agua y todos los temas de poblaciones más vulnerables, intercambiar experiencias. Creo que nos ayudaría a diversificar nuestros conocimientos internos y ellos pueden aportar mucho conocimiento, especialmente en la conectividad hacia el norte", sostuvo.

Botafogo señaló que las ciudades pequeñas y medianas suelen tener dificultades para acceder al financiamiento, ya que, según explicó, "los grandes bancos" no siempre llegan a los gobiernos locales o subnacionales. Es en este punto donde destacó el trabajo de Fonplata en el apoyo al desarrollo de proyectos desde sus fases iniciales.

La presidenta ejecutiva del organismo multilateral puso como ejemplo un proyecto en la provincia argentina de Salta, que contempla obras de infraestructura vial, agua y saneamiento y la modernización de puestos de control, como parte del Corredor Bioceánico Eje Capricornio.

"Esto es lo que diferencia a Fonplata. Qué podemos traducir en beneficio para la población local el corredor que pasa por ahí, sino sería simplemente un corredor que pasa lejos", explicó.

En su opinión, el banco ha aprendido de sus proyectos y también a simplificar sus procesos, "porque es lo que la gente necesita", especialmente en zonas más aisladas.

Reiteró que no siempre debe tratarse de "grandes obras faraónicas" como rascacielos, sino que pueden ser "cosas importantes bien hechas" y obras simples que sean resilientes y adaptables al cambio climático.

Botafogo, la primera mujer al frente del organismo, señaló que le gustaría que su gestión fuera recordada por mantener siempre la "mirada de servicio y la disposición para la gente".

"Me gustaría que Fonplata, cuando me vaya, siguiera siendo el banco a disposición y un banco de servicio de apoyo a la gente", concluyó.