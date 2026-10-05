Guardia fronterizo moldavo resulta herido al caer un proyectil en la frontera con Ucrania

El puesto de control Palanca-Mayaki-Udobe ha sido temporalmente cerrado, según el canal TV8.

También ha sido suspendido el tráfico en la zona y los vehículos, que se dirigen a la frontera, son desviados al puesto de control de Tudora, a unos 12 kilómetros del lugar.

Los medios moldavos destacan que el proyectil cayó en medio de intensos ataques rusos en territorio fronterizo ucraniano, pero no especifican quién pudo haberlo disparado.

El pasado 1 de octubre, Moldavia citó al embajador ruso en el país, Oleg Oziorov, por la violación de su espacio aéreo por unos drones.

En el Ministerio de Exteriores moldavo señalaron que "tales incidentes representan una amenaza directa para la seguridad de los ciudadanos" del país vecino de Ucrania.

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A finales de agosto, otro puesto fronterizo en Moldavia cerró temporalmente después de que un aparato no tripulado impactara contra un puesto fronterizo ucraniano, situado a pocos metros.