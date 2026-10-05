Gustavo Dudamel se estrena el 12 de octubre en España con la New York Philharmonic

Esta cita será la primera parada en España de la gira internacional europea de la orquesta norteamericana, que incluye un total de diez conciertos en seis ciudades: París, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburgo y Viena.

El concierto supondrá, además, el regreso de la New York Philharmonic a Barcelona tras más de dieciséis años y su retorno a los escenarios europeos después de diez años de ausencia, recordaron desde la institución.

Durante el programa, la formación neoyorquina interpretará la obra 'On the Transmigration of Souls', de John Adams, compuesta como homenaje a las víctimas del 11 de Septiembre.

La interpretación contará con la participación del Orfeó Català, el Cor de Noies y miembros del Cor Infantil de l'Orfeó Català.

El recital incluirá también el estreno en España de 'Invisible House', de la compositora canadiense Zosha Di Castri —encargo conjunto de la orquesta neoyorquina y de la Los Angeles Philharmonic—, y concluirá con la Sinfonía nº 5 de Serguéi Prokófiev.

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Dudamel asumió la dirección musical y artística de la New York Philharmonic este mes de septiembre, un cargo que compagina con la dirección de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

Fundada en 1842, la New York Philharmonic es la orquesta sinfónica más antigua de Estados Unidos y Dudamel la dirigirá, de momento, durante cinco años, convirtiéndose en su vigesiposéptimo director en una línea que incluye a Gustav Mahler, Arturo Toscanini y Leonard Bernstein.