Guterres abordará en su viaje a Pakistán los esfuerzos de mediación entre EE.UU. e Irán

Guterres tiene previsto llegar a Islamabad el martes y reunirse con el presidente paquistaní, Asif Ali Zardari; con el primer ministro, Muhammad Shehbaz Sharif, y con el viceprimer ministro y titular de Exteriores, Mohammad Ishaq Dar, informó hoy el portavoz adjunto del secretario general, Farhan Haq.

El viaje, que terminará el jueves, "será una oportunidad para que Guterres conozca de primera mano los esfuerzos de Islamabad para facilitar el diálogo entre Washington y Teherán y analice las posibles vías para avanzar", explicó Haq en rueda de prensa.

El portavoz agregó que Guterres "ha estado en contacto con todos los países mediadores" y mencionó expresamente sus contactos con Egipto y Catar, que también han participado en los esfuerzos diplomáticos para mediar en la guerra entre EE. UU. e Irán.

Sobre si Guterres llevará a Pakistán propuestas concretas para Estados Unidos, Irán o el propio Gobierno paquistaní, Haq se limitó a explicar que en el viaje busca "mantenerse al día de los esfuerzos de mediación y discutir posibles vías para avanzar".

Al margen, el portavoz trasladó la "profunda preocupación" de Guterres por la "fuerte escalada" de los enfrentamientos en Yemen, que "se han intensificado de manera notable".

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También condenó los ataques transfronterizos de los rebeldes hutíes contra Arabia Saudí y pidió a todas las partes que ejerzan "la máxima contención".

El Consejo de Seguridad tiene previsto mantener una reunión sobre Yemen el próximo viernes.

Guterres recordó que todos los actores deben cumplir sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario, incluida la protección de los civiles, y pidió a las partes que colaboren con el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, para alcanzar "una solución política negociada e inclusiva".

Desde el pasado agosto, al menos 46 civiles, entre ellos 24 niños, han muerto en Yemen y más de 130 personas han resultado heridas, según la ONU.