Indígenas piden suspender la financiación climática a Perú al señalar faltas del Gobierno

Aidesep es la mayor confederación y organización de indígenas amazónicos de Perú, y representa a 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2.439 comunidades nativas.

En un comunicado, manifestó su rechazo a las acciones realizadas por el Gobierno nacional y el gobierno de la región de Loreto, por "obstaculizar con mala fe la creación de reservas indígenas y territoriales" a favor de pueblos indígenas.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el del Ambiente y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) son instituciones que reciben "significativos fondos económicos" de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), conformada por Noruega, Alemania y Reino Unido, el Banco de Desarrollo Alemán y el Banco Mundial, para conservar la Amazonía peruana, mitigar el cambio climático y promover la tala sostenible.

Sin embargo, Aidesep sostiene que en el último año, en las sesiones de la Comisión Multisectorial PIACI, donde participan dichas instituciones, se han rechazado en reiteradas ocasiones "sin fundamentación técnica y objetiva", las peticiones de reconocimiento legal de estos pueblos y la creación de reservas indígenas.

"Estos graves actos obstruccionistas se evidenciaron de manera manifiesta el pasado 4 de septiembre de 2025, cuando los sectores desaprobaron la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, que hubiera protegido más de 1,16 millones de hectáreas de bosque amazónico y los derechos fundamentales y los territorios ancestrales de cinco pueblos indígenas en aislamiento (voluntario)", indicó Aidesep.

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Apuntó que, el próximo miércoles 7 de octubre, la comisión multisectorial someterá a votación el Estudio Previo de Reconocimiento (EPR), financiado por la DCI, y que justifica la creación de la Reserva Indígena Atacuari para reconocer legalmente la existencia de los pueblos en situación de aislamiento que habitan este territorio.

"Advertimos que la votación contraria a la aprobación del estudio, basada en una posición sin sustento técnico y omitiendo las evidencias científicas, constituiría una gravísima contradicción y el incumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por el Estado peruano", agregó.

La Aidesep reiteró que a través de la DCI, hay varios programas mediante los cuales se canalizan fondos climáticos para distintos ministerios y organismos estatales, "por lo cual, resultaría lamentable que estas entidades accedan a dichos recursos y mantengan posiciones contrarias a la creación de reservas indígenas y territoriales a favor de los PIACI".

También exhortó al Estado peruano a no omitir la evidencia científica y los estudios técnicos que acreditan la existencia de los pueblos en situación de aislamiento en el ámbito de la Reserva Indígena Solicitada Atacuari, a fin de implementar su reconocimiento legal y la protección de sus derechos fundamentales.