Mundo
05 de octubre de 2026 a la - 07:55

Intervenidos en un puerto español 862 kilos de coca en un contenedor procedente de Ecuador

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Valencia (España), 5 oct (EFE).- Las fuerzas de seguridad españolas, con los servicios aduaneros y tributarios, han intervenido en el puerto de Valencia (este) un cargamento de 862 kilos de cocaína oculto dentro de un contenedor procedente de Guayaquil (Ecuador), cuya carga declarada era azúcar.

Por EFE
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Tras la apertura de las puertas del contenedor, el pasado 27 de septiembre, los investigadores hallaron 862 pastillas de cocaína de un kilo de peso aproximado cada una, repartidas en 32 fardos situados sobre la carga legal y de forma independiente a ella, informaron este lunes la Agencia Tributaria y la Guardia Civil.

La disposición de la carga legal y la de los fardos de la droga permiten concluir que la organización criminal transportó la droga con el método 'rip-off' o 'gancho ciego'.

El sistema consiste en introducirla dentro de un contenedor con carga legal en el puerto de origen y rescatarla en destino antes del despacho de la carga legal.

No obstante, en este caso los investigadores sospechan que la contaminación del contenedor con la droga no se realizó exactamente en el puerto de origen, como es habitual en estos casos.

Probablemente se efectuó ya a bordo del barco portacontenedores en un fondeadero o durante la navegación, dado que los fardos venían envueltos con una red y un cabo para tirar de ellos. Los narcotraficantes utilizan esta variante para evitar riesgos en las zonas portuarias, muy controladas y vigiladas.