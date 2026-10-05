Irán ejecuta a dos manifestantes de las protestas de enero, los quintos esta semana

“Alireza Sepahi y Alireza Raisi, dos de los autores del crimen de Isfahán cuyas acciones atroces y salvajes provocaron la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad, fueron ahorcados”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Las ejecuciones fueron llevadas a cabo esta mañana después de que las sentencias fueran confirmadas por el Tribunal Supremo.

DSegún la fuente, ambos formaban parte de un grupo de hombres que supuestamente portaban armas de fuego, armas blancas y cócteles molotov que quemaron vivos y asesinaron a cuatro agentes antidisturbios el 8 de enero.

Con esta ejecución, la cifra de personas que han sido ahorcadas por condenas relacionadas con las protestas de enero asciende a al menos 34, cinco de ellas en menos de una semana.

En los últimos días, otros tres detenidos fueron ejecutados: uno el sábado en la ciudad central de Shahrekord y dos el miércoles en Mashad, en el noreste del país.

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Las protestas de enero, que se iniciaron por el deterioro de la situación económica y exigían el fin de la República Islámica, fueron sofocadas tras una dura represión en la que, según las autoridades iraníes, murieron 3.117 personas, mientras que organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo, en 2025 las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional en el país desde 1981.