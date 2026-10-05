Justicia chilena rebaja medida cautelar de exsubsecretario de Boric acusado de violación

El médico, de 61 años, era el encargado de gestionar el combate contra el crimen organizado durante el Gobierno del progresista Gabriel Boric (2022-2026) y se perfilaba como uno de los personajes de mayor proyección antes de que estallara el 'Caso Monsalve' en octubre de 2024, cuando la prensa local publicó que una de sus asesoras le denunció por supuesta violación.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, además, decidió aplazar para el 3 de marzo de 2027 la audiencia de preparación de juicio oral que debía realizarse hoy, pero fue suspendida tras aceptar el reclamo de la defensa de Monsalve respecto a que había sido notificada fuera de plazo.

"Estoy convencido de que una vez que se puedan evaluar en un juicio de manera rigurosa, completa y objetiva los hechos, va a quedar acreditada mi inocencia", declaró el exsubsecretario que se enfrenta a una posible pena máxima de al menos 14 años de cárcel y entró en prisión preventiva en noviembre de 2024, la cual a inicios del año pasado se modificó a arresto domiciliario.

El fiscal jefe de la región Centro Norte, Francisco Jacir, confirmó la decisión judicial y aseveró que el Ministerio Público buscará apelar esta decisión: "nos parece que es proporcional y necesaria la mantención de la medida cautelar, atendidos los delitos que se le han imputado".

En la misma línea, la abogada querellante María Helena Santibáñez rechazó la reprogramación de la audiencia en un plazo tan largo, apeló a la preocupación por la "vulnerabilidad extrema" de la víctima y anunció que están preparando un recurso de protección en ese sentido.

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"Este es un caso icónico en términos de atentados de este carácter en contra de una persona, en que en realidad uno dice cuánto tiempo se demora en llegar un caso a su fin, así que intentaremos los recursos legales en relación con este punto y esperamos que se pueda reagendar y también ojalá revocar la resolución recientemente", señaló.

Por su parte, el abogado defensor de Monsalve, Víctor Providel, argumentó que "el tribunal consideró que mantener un arresto domiciliario total no iba a modificar la protección de la víctima y que esta protección estaba garantizada con la prohibición de acercamiento que Manuel ha cumplido íntegramente".

El 'Caso Monsalve' fue una de las crisis más complejas enfrentadas por el Gobierno de Boric y puso en el foco a varios miembros destacados de la Administración, incluido el propio mandatario, por haberse demorado dos días en cesar de sus funciones al exsubsecretario tras conocerse la denuncia.