Kast lamenta nueva muerte de policía: "Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino"

"Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos. Todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino", publicó el mandatario en su cuenta de X.

Según antecedentes preliminares, la noche del domingo Urrea se desplazó juntos a otros integrantes de la dotación del Retén Canteras, dependiente de la 1ª Comisaría de Los Ángeles, hasta un domicilio que emitió una denuncia por violencia intrafamiliar.

Tras llegar al lugar, ubicado a unos 540 kilómetros al sur de Santiago, el sujeto denunciado por agresiones habría extraído y accionado una escopeta contra el funcionario policial, provocándole severas heridas que le causaron la muerte luego de ser trasladado a un centro asistencial cercano.

El autor del disparo fue reducido y arrestado por agentes policiales que también estaban en el lugar.

"Nos duele cada vez que cae un carabinero, sobre todo cuando estamos enfocados en recuperar la seguridad", señaló el mandatario esta mañana en una actividad.

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Urrea es el quinto efectivo de Carabineros que muere desde que Kast asumió la Presidencia en marzo pasado.

El último había sido el cabo segundo Cristopher Aguilera a fines de septiembre y llevó al gobierno a abrirse a replantear los términos de una polémica reforma de seguridad enviada al Congreso para llegar a un consenso con la oposición.

La iniciativa original del Ejecutivo contempla la creación de un estado de excepción por ocho meses sin consulta previa al Congreso, además de limitar la libre circulación de las personas, el derecho a reunión y asociación e intervenir las comunicaciones de los ciudadanos por cualquier medio.

Su contenido produjo un rechazo transversal desde todo el espectro opositor, además de algunos personeros del oficialismo que acusaron afectación a la institucionalidad y problemas de forma.

Después de reunirse con parlamentarios de distintos sectores la semana pasada, el Gobierno informó su disposición a retirar el proyecto a la espera de que ingrese al Legislativo una propuesta alternativa que, según la prensa local, recogería planteamientos tanto de senadores oficialistas como opositores.

En total, fueron ocho las modificaciones a la Carta Fundamental chilena presentadas por Kast en agosto pasado en el marco de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), además de un paquete de 19 iniciativas legales que ya se estaban tramitando en el Congreso junto a otra decena de propuestas.