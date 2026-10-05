Kosovo debe elegir presidente antes de miércoles para evitar cuartas elecciones desde 2025

Las últimas elecciones se celebraron el pasado 7 de junio, después de que la incapacidad de los diputados para elegir un presidente en primavera obligara a disolver el Parlamento.

A mediados del mes pasado, el Tribunal Constitucional, con sede en Pristina, fijó el 6 de octubre como fecha límite para elegir al nuevo jefe del Estado.

Los partidos no han logrado hasta ahora un acuerdo y para salir elegido en las dos primeras rondas, un candidato necesita el respaldo de dos tercios de los 120 diputados, es decir, 80 votos.

En la tercera votación basta una mayoría simple, pero deben estar presentes al menos 80 parlamentarios.

Albin Kurti, primer ministro desde 2021, carece de esos apoyos pese a haber ganado todas las elecciones desde 2021, debido a que no cuenta con el apoyo de otros partidos de la cámara.

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El Movimiento Autodeterminación (LVV), el partido de izquierda nacionalista que lidera Kurti, volvió a ganar las elecciones de junio, aunque con menos escaños, y a mediados de septiembre el Parlamento aprobó su nuevo Gobierno con solo 62 votos en una cámara de 120 escaños, mientras que la oposición boicoteó la sesión.

En agosto, Kurti y el líder de la opositora Liga Democrática de Kosovo (LDK), Lumir Abdixhiku, acordaron apoyar al profesor de Derecho y exjuez del Tribunal Constitucional Bekim Sejdiu como candidato presidencial.

Sin embargo, seis diputados de la LDK se negaron a respaldarlo, lo que impidió reunir el quórum de 80 parlamentarios para que la votación tuviera lugar.

Sejdiu retiró su candidatura el 14 de septiembre y desde entonces no se tiene noticias de nuevas negociaciones entre ambas formaciones.

La presidenta del Parlamento, Albulena Haxhiu, asumió de forma interina la jefatura del Estado en abril, al vencer el mandato de la presidenta Vjosa Osmani, pero sus seis meses máximos en el cargo concluyeron el 4 de octubre.

Esto añade más incertidumbre a la situación, ya que la Constitución no establece quién debe asumir la presidencia entre el fin de ese mandato interino y la elección del nuevo jefe del Estado.

Vullnet Bugaqku, un analista del Instituto Democrático de Kosovo, advirtió en declaraciones al medio Periskopi de que cualquier decreto que Haxhiu firme después del 4 de octubre, incluido el de convocatoria de elecciones anticipadas, podría ser impugnado ante el Tribunal Constitucional.