La CE respalda propuesta de Berlín y París de tener más escudos comerciales ante China

Bruselas valoró así la idea sugerida por el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una misiva dirigida al Ejecutivo comunitario sobre "cómo actuar frente a prácticas comerciales desleales", según confirmó el mandatario alemán hoy en rueda de prensa.

"Se trata de una contribución valiosa al debate en curso sobre la mejor manera de que la UE aborde los riesgos geoeconómicos y los desequilibrios macroeconómicos mundiales", dijo el portavoz de la Comisión, Olof Gil.

"Esta iniciativa se alinea con la labor de la Comisión Europea y con la postura clara de su presidenta en materia de competitividad y de enfoque respecto a los socios comerciales, incluida China", señaló el portavoz, quien añadió que el tema será discutido en la cumbre de líderes europeos prevista para los próximos días 15 y 16 en Bruselas.

En la carta a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, Merz y Macron sostienen que, además del "pleno uso de los instrumentos existentes", se requiere un marco integral que los complemente con nuevas medidas jurídicas en un contexto en el que el comercio es utilizado como "arma" y existen prácticas que distorsionan de manera sistémica el mercado y crean desequilibrios macroeconómicos a nivel global.

En concreto proponen dos medidas, la primera de ellas un nuevo instrumento de diversificación, que debería establecer hasta qué punto las empresas pueden depender de determinados proveedores, según informa el diario germano Handelsblatt, ya que en el ámbito de las tierras raras, la industria europea depende casi por completo de la disposición de sus socios chinos a suministrarlas.

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Otro instrumento crearía un procedimiento mediante el cual un país tercero podría ser excluido, mediante un procedimiento de urgencia, del mercado único europeo, según el medio germano WirtschaftsWoche.

Estas propuestas llegan días antes del viaje a Pekín previsto del comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, para tratar de avanzar en las negociaciones entre ambas partes dirigidas e evitar una confrontación comercial abierta y, desde el punto de vista europeo, a contrarrestar el déficit creciente que afronta en los intercambios y que Bruselas achaca a los subsidios chinos o a prácticas coercitivas.