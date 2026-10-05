La Feria de Fráncfort abre con Chile calentando motores para 2027

Además, la Feria recordará en un escenario especial el 50º aniversario de Latinoamérica como primer invitado de honor a esta cita literaria.

"Nuestro futuro país invitado, Chile, contará con una fuerte presencia, ya que contribuye al programa con 14 autores e ilustradores", dijo Ines Bachor, directora de Relaciones Públicas de la feria, en la rueda de prensa de presentación de esta 78ª edición.

Además de la participación chilena, habrá "un programa realmente amplio con obras procedentes de los países más diversos, desde Argentina hasta los cómics guatemaltecos", subrayó.

Paralelamente a los actos abiertos al público se dará, como todos los años, la actividad de negocios de agentes y editores que constituye el núcleo internacional de la Feria. De ello normalmente poco trasciende, al menos durante la semana, y las decisiones que se toman tienen que ver con derechos de títulos que en muchos casos aparecerán uno o dos años después.

Se esperan 120 actos relacionados con la democracia, la libertad y el futuro del conocimiento, la mayoría de ellos enmarcados en el programa "Frankfurt Calling", centrado en las relaciones entre cultura y política.

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Ya en la conferencia de prensa inaugural, este martes estará la historiadora estadounidense Jill Lepore, que un día después participará en un debate titulado "Democracia Militante", en el que se discutirán posibles estrategias de cara a situaciones en que una mayoría ponga bajo presión los derechos fundamentales y las instituciones democráticas.

Una figura clave de la parte política de la Feria es el ensayista, jurista y novelista francobritánico Philippe Sands, que recibirá el domingo el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes y el sábado participará en una mesa redonda sobre las posibilidades de perseguir jurídicamente crímenes de guerra y la destrucción de ecosistemas.

También habrá actos sobre las repercusiones de la inteligencia artificial para temas relacionados con la propiedad intelectual y sobre la memoria histórica.

Además, en la parte política, la organización Writer in Exil presentará a algunos de sus becados que han encontrado refugio en Alemania, como el filósofo chino Zhang Xiaomao o la afgana Mariam Kischawarz, que hablará de la situación de las mujeres en su país. También el bielorruso Ales Bialiatski, Premio Nobel de la Paz, participará en un debate sobre la represión de la literatura crítica en su país.

Entre los autores que estarán presentes en la Feria destaca Cornelia Funke, autora de la exitosa trilogía de Tinta, publicada en España por Siruela. En un evento fuera del marco de la Feria, para el que desde hace meses están agotadas las entradas, también participará la francesa Gisèle Pelicot.

Tras la inauguración, la Feria tendrá dos días -miércoles y jueves- reservados a visitantes especializados entre los que se cuentan editores, agentes, traductores y bibliotecarios.

El viernes y el fin de semana se abrirán las puertas para el público general y esos días habrá actos en los que los autores firmarán ejemplares de sus libros o presentarán sus novedades.

Habrá además una sección especial dedicada a la adaptación para cine o televisión de textos literarios en la que participará, entre otros, el director alemán Volker Schlöndorff, que ganó un Óscar en 1980 por su versión fílmica de 'El tambor de hojalata', de Günter Grass.

Schlöndorff participará en un acto con la escritora Jenny Erpenbeck, cuya novela 'Heimsuchung' -traducida al español cono 'Una casa en Brandenburgo' y publicada en Destino- llevó al cine.