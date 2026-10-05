La inversión en México crece un 6,6 % interanual en julio y consolida su recuperación

Con este repunte, la inversión mexicana acumula cuatro meses con variaciones interanuales positivas, después de romper en abril una racha de 17 meses de caídas.

El dato del séptimo mes de 2026 fue resultado del aumento anual del 7,1 % de la construcción y del 6,2 % en maquinaria y equipo.

Dentro de la construcción, el gasto residencial creció un 10,6 % interanual y el no residencial un 3,5 %.

En maquinaria y equipo, la inversión de origen nacional retrocedió un 2,5 %, mientras que la importada aumentó un 11,5 %.

En este mismo mes la inversión privada aumentó un 6,7 % y la pública un 6,2 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, la inversión avanzó un 1,4 % en julio frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad, así como el 6 % a tasa interanual.

En su comparativa anual, con cifras desestacionalizadas, la construcción avanzó el 6,9 % y la maquinaria y equipo el 4,9 %, mientras que, respecto a junio, la construcción retrocedió un 1,5 % y maquinaria y equipo avanzó el 4,5 %.

En el acumulado de enero a julio, la inversión registró un crecimiento del 1,7 % frente al mismo periodo de 2025, impulsada por un avance del 4,1 % en construcción, mientras la maquinaria y equipo cayó un 1 %.

La inversión pública acumuló un incremento del 10,2 % en los primeros siete meses del año, al igual que un avance del 0,4 % de la privada.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que pasa por una etapa de ralentización, pese a que, según datos oficiales divulgados en agosto, se registró un alza del 1,4 % del producto interior bruto (PIB) de México en el segundo trimestre de 2026, y de forma anual tuvo un avance del 1,9 %

La inversión fija bruta de México cayó un 6,7 % en 2025, después de haber crecido el 3,4 % en 2024 y de haberse disparado el 19,7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas o 'nearshoring'.

Además, subió el 6 % en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia, que provocó una contracción del 18,2 % en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.