La isla caribeña de Granada celebrará elecciones generales el 5 de noviembre

Mitchell, abogado de profesión y líder del partido Congreso Nacional Democrático (NDC, en inglés), aspira a ganar sus segundas elecciones generales consecutivas.

En una breve declaración durante el acto de lanzamiento de la campaña, el primer ministro señaló que algunos partidarios abogan por una victoria total que abarque los quince escaños del Parlamento.

"Les pedimos, humilde y respetuosamente, que continúen con el equipo del Congreso Nacional Democrático para asegurar que ustedes, yo y todos nosotros estemos más preparados para llevar adelante a Granada", dijo Mitchell.

Según una edición extraordinaria del Boletín Oficial del Gobierno, la fecha para la presentación de candidaturas será el próximo 15 de octubre.

El principal rival del NDC es el opositor Nuevo Partido Nacional (NNP, en inglés), encabezado por Emmalin Pierre, que se convertirá en la primera mujer en liderar el partido en unas elecciones generales.

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Pierre sucedió en el liderazgo de la colectividad en 2024 al ex primer ministro y fundador del partido Keith Mitchell, quien se retiró de la política activa la semana pasada tras 42 años como representante parlamentario.

También se espera que compita por los quince escaños del Parlamento el exministro de Asuntos Exteriores Peter David, quien lanzó el Movimiento Democrático Popular (DPM, en inglés) el 16 de noviembre del año pasado.

En la legislatura anterior, el NDC contó con una mayoría de nueve a seis, mientras que el NNP ostenta el récord de ser el único partido en la historia política de Granada que ha ganado todos los escaños en tres ocasiones distintas.

Granada es una antigua colonia británica que forma parte de las Antillas Menores y cuya forma de gobierno es una monarquía parlamentaria con el rey Carlos III como jefe de Estado.