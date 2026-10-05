La oposición paraguaya denunciará difusión de sondeos a boca de urna durante municipales

"Esto va en contra de la participación electoral y, sin duda, no se puede quedar esto así", dijo Núñez en ABC Cardinal, quien advirtió que la publicación de esos resultados pudo haber desalentado a "mucha gente" a acudir a las urnas.

Con el 99,92 % de las mesas escrutadas, según los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Núñez se perfila como la nueva intendenta de Asunción, con 133.325 votos (47,78 %), frente a Camilo Pérez, aspirante por el Partido Colorado y presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), quien obtiene el 45,98 %.

Núñez llamó a "perfeccionar" el sistema electoral paraguayo y a cumplir con las leyes, al señalar que no se puede "seguir tolerando este tipo de cuestiones".

En redes sociales, una firma de consultores difundió una hora antes del cierre de los centros de votación los resultados de encuestas a boca de urna de Asunción y otras ciudades que marcaban, sin especificar los nombres de los candidatos, las presuntas tendencias en las urnas.

Según el Código Electoral de Paraguay, "queda prohibida la difusión de resultados de sondeos de boca de urna hasta una hora después de la señalada para el cierre de las mesas receptoras de votos".

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En ese contexto, la senadora Celeste Amarilla, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) -que se sumó a la alianza que respaldó la candidatura de Núñez-, se pronunció sobre la publicación de esos datos y calificó de "mentirosa" e "ilegal" la encuesta.

Amarilla adelantó que "personalmente" denunciará a la empresa por violación del Código Electoral, si otros actores no la presentan.

Sobre el tema, el dirigente Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este y líder del partido opositor Yo Creo, advirtió que los sondeos se han utilizado en el país para "desmotivar a la oposición".

Prieto, quien ha expresado su interés de aspirar a la Presidencia de Paraguay en 2028, admitió que las encuestas, si se usan con responsabilidad, "no mienten"

El Partido Colorado, que ganaba en 187 de los 263 distritos en disputa en los comicios municipales en Paraguay, perdió también la Intendencia de Ciudad del Este, la segunda más poblada del país, según el TREP.