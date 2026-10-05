Mundo
05 de octubre de 2026 a la - 08:40

La Policía española completa el desalojo de los migrantes de la playa de Ceuta

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Ceuta (España), 5 oct (EFE).- La segunda y última fase para desalojar por completo la playa del Trampolín de Ceuta, el principal asentamiento de migrantes que entraron en la ciudad española norteafricana a finales de julio y que permanecían viviendo en esta zona, fue completada este lunes por la Policía Nacional de España.

Por EFE
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El operativo finalizó con el traslado de todos los migrantes que permanecían en este asentamiento en tiendas de campaña y cabañas hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de la frontera del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos, donde se procederá a su identificación.

Estas labores, que comenzaron el domingo con el traslado de hasta 1.100 personas, se pudieron completar con un importante despliegue policial y el traslado en autobuses de los migrantes, según informaron a EFE fuentes policiales.

Esta playa únicamente acumula ya la basura, los enseres y las tiendas de campaña que los migrantes utilizaron en estos dos meses para pasar los días, en los que vivieron muchas reyertas y conflictos entre ellos.

La operación del domingo provocó que casi 600 migrantes marroquíes optaran por volver voluntariamente a su país de origen, al no querer pasar por el CATE para su identificación.

Los operarios de la Consejería de Medio Ambiente se organizaron para retirar toda la basura acumulada en la zona, que solo el domingo ascendió a 61 toneladas retiradas.

El dispositivo de limpieza desplegado este lunes es similar al desarrollado durante la jornada anterior y cuenta con más de medio centenar de operarios de limpieza, además de varios vehículos de maquinaria pesada, entre ellos camiones y retroexcavadoras.

Mientras tanto, según comprobó EFE, todavía quedan cientos de migrantes en el entorno de la playa del Trampolín.