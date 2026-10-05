Las fuerzas leales al Gobierno yemení recuperan Moca en plena ofensiva contra los hutíes

Las Fuerzas Escudo de la Patria, las Brigadas de los Gigantes y la Resistencia de Tihama, fuerzas leales al Gobierno reconocido, se hicieron con el control de la ciudad tras "intensos enfrentamientos" con los rebeldes, indicó un fuente militar a SABA.

Los combates se desarrollaron en distintos puntos de los alrededores de Moca, implicaron el uso de diversos tipos de armamento y causaron bajas, tanto muertos como heridos, entre las filas de los hutíes, además de la captura de algunos miembros y la huida de otros, indicó la agencia sin dar cifras.

Asimismo, apuntó que las fuerzas continúan persiguiendo a los hutíes y peinando las zonas, barrios e instalaciones liberados y asegurados para eliminar cualquier remanente hutí.

Hasta el momento, los rebeldes no se han pronunciado ante estas informaciones.

Moca, que cayó en manos de los hutíes el 10 de septiembre después de una ofensiva rápida en la costa occidental del Yemen, es estratégica por su puerto en el mar Rojo y por su cercanía al estrecho de Bab al Mandeb.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dicha captura había sido uno de los avances territoriales más significativos de los insurgentes desde la tregua de 2022 en el conflicto, otorgándoles una posición cercana a Bab al Mandeb, un punto crítico para la navegación internacional.

Su toma en septiembre permitió a los hutíes ampliar su presencia en los accesos al estrecho y amenazó las líneas de suministro gubernamentales que conectan la costa con Taiz y el sur del Yemen.

Las fuerzas gubernamentales siguen con sus operaciones militares en el marco de la gran ofensiva que comenzó ayer, que llevaron a hacerse también hoy con el control del estrecho de Bab al Mandeb, tomado el mes pasado por los rebeldes chiíes, informó el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, el general de división Majid al Nuzaili.

Nuzaili también anunció este lunes el inicio de un "ataque estratégico" contra la capital yemení, Saná, en manos de los hutíes desde 2014.

Este avance relámpago se produce tan solo un día después de que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente anunciara el inicio de una amplia campaña para recuperar el territorio controlado por los hutíes y restaurar la autoridad estatal, al que hoy ha bautizado como "amanecer del Yemen", con el apoyo de la coalición militar capitaneada por Arabia Saudí.