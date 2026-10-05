Las mujeres tendrán representación récord en el Senado y la Cámara de Diputados de Brasil

El número de asientos conquistados por las mujeres en la Cámara Baja saltó desde 77 en las elecciones de 2018 hasta 91 en las de 2022 y hasta el récord de 109 en las del domingo, con un avance del 19,8 % en los últimos cuatro años, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Pese a ese importante avance y a ser mayoritarias entre la población (51,5 %) y entre los electores (52,8 %), las mujeres solo representarán el 21,2 % de los 513 diputados que asumirán en febrero del próximo año.

La bancada femenina en el Senado, por su parte, creció desde 13 representantes en 2018 hasta 14 en 2022 y hasta 18 en 2026, lo que representa el 22,2 % de los 81 senadores del país.

Ello gracias a que a las seis senadoras elegidas en 2022 para mandatos de ocho años que concluyen en 2030 se sumarán las 12 elegidas el domingo, igualmente un número récord.

En total, las 127 senadoras y diputadas de la próxima legislatura representan el 21,4 % del total de 594 miembros del Congreso brasileño.

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La bancada femenina en la Cámara de Diputados incluye tres mujeres transexuales, frente a las dos elegidas en 2022, incluyendo a Erika Hilton, que el domingo se reeligió con 1,6 millones de votos, lo que la convirtió en la diputada más votada en la historia de Brasil.

La representación femenina en la Cámara Baja creció impulsada principalmente por la izquierda, en especial por el crecimiento de su número en las filas del Partido de los Trabajadores (PT), la formación liderada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que pasó de 18 diputadas en 2022 a 25 en la actualidad.

No obstante, los partidos de izquierda suman 46 diputadas, frente a 48 de partidos de derechas y otras 15 de formaciones de centro y centro-derecha.

El progresivo aumento de la representación femenina en el Congreso es fruto de la Ley de Cuotas que obliga a los partidos a tener un mínimo del 30 % de mujeres en sus listas de candidatos al Congreso.

La misma ley obliga a los partidos a distribuir entre las mujeres al menos el 30 % de los recursos públicos que reciben para financiar las campañas electorales.