Los sindicatos convocan una huelga y manifestaciones en Francia el 5 de noviembre

Los sindicatos convocan una huelga y manifestaciones en Francia el 5 de noviembre

París, 5 oct (EFE).- Los principales sindicatos franceses convocaron este lunes una jornada de huelga en el sector privado y público y manifestaciones para el próximo 5 de noviembre contra el plan presupuestario del Gobierno francés para 2027, en la que será la segunda jornada de paro tras la del 29 de septiembre.