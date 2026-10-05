Macron condena ataques a Ucrania y advierte a Moscú de que "el tiempo juega en su contra"

Macron condena ataques a Ucrania y advierte a Moscú de que "el tiempo juega en su contra"

París, 5 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó este lunes la decisión de Rusia de intensificar sus ataques contra infraestructuras y objetivos civiles en Ucrania, tras mantener una conversación con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y aseguró que el tiempo corre en contra de Moscú.