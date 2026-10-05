Majo Aguilar, en el "auge del regional mexicano", prepara su espectáculo "más importante"

"Lo estoy viviendo como si estuviera en las nubes, es un sueño. Obviamente hay un trabajo detrás, porque no solo es un concierto, sino un espectáculo", destacó Aguilar este lunes durante una conferencia de prensa en la capital mexicana sobre este evento, que contará con invitados especiales y en el que interpretará 'Cuéntame', uno de los éxitos de su álbum 'Mariachi Mío' (2025).

Con tres nominaciones al Latin Grammy y ganadora en la edición 38 de Premio Lo Nuestro, Aguilar reconoció lo "complejo" que es como intérprete de mariachi competir con otros géneros del regional mexicano, especialmente con el corrido mexicano, que en los últimos cinco años ha tomado fuerza con artistas como Peso Pluma o Natanael Cano.

"Vamos a estar en el Auditorio Nacional con mariachi y ese es el respaldo más grande que me importa: que el público quiera seguir escuchando mariachi y, en este caso, también banda. Es muy satisfactorio porque significa que no solo estamos atesorando nuestra música, sino que el barrio la respalda", resaltó la joven compositora.

La cantante reveló que ya trabaja en un nuevo disco con temas inéditos y aclaró que se trata de un proyecto independiente de 'Capricho', disco del que ya se han lanzado canciones como 'Por Debajo de la Mesa', escrita en 1997 por Armando Manzanero (1935-2020) y popularizada por Luis Miguel, con quien aseguró que le encantaría colaborar.

Además, confirmó que participará en el nuevo volumen de 'Tributo al rey con Banda', un homenaje a la leyenda de la música ranchera Vicente Fernández y liderado por su primogénito, Vicente Fernández Jr.

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La artista ha buscado forjar su propio camino. Sin embargo, su apellido está ligado a la dinastía Aguilar, encabezada por su abuelo, Antonio Aguilar (1919-2007), y continuada por su tío Pepe Aguilar, ambos referentes de la música regional mexicana y el mariachi.

"A mi abuelo le rescato mucho su humildad, su pasión por los animales y por la música, y quiero pensar que estaría contento y orgulloso, porque lo que hago nace del corazón y con mucho respeto", subrayó.

En las últimas semanas, Aguilar ha despertado emoción entre sus seguidores, tras el anuncio de que será la encargada, junto a la cantante estadounidense MXKA, de interpretar los himnos nacionales de México y Estados Unidos durante el partido de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte (conocido como Azteca).

También ha llamado la atención por haber compuesto un corrido dedicado a Digger Rockwell, protagonista de la reciente y controvertida película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, interpretado por Tom Cruise.

"Escribí un minicorrido que es parte de la historia de la película y fue una experiencia muy interesante, porque nunca había convivido con una personalidad de Hollywood", dijo Aguilar sobre este breve tema que resalta las excentricidades de Digger.