Merz acusa a Rusia de dirigir ataques híbridos, propaganda y apoyo a ultras contra la UE

"Moscú no sólo nos pone a prueba con ataques híbridos, sino también con la propaganda que difunde en Alemania y en otros países de Europa, con el apoyo además de partidos extremistas que aquí se erigen en portavoces de Moscú", dijo Merz en una rueda de prensa junto al primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius.

"Rusia no sólo ha iniciado en los últimos meses una política de expansionismo y revisionismo, sino que la ha intensificado de forma masiva", agregó Merz, que se refirió especialmente a la situación geopolítica de las naciones bálticas, países sensibles a la amenaza rusa.

La actitud hostil rusa contra Alemania también va dirigida contra los Estados bálticos, donde "tienen una percepción de la amenaza muy diferente a la de nuestra población", subrayó al ser preguntado en la Cancillería Federal después de que este lunes el presidente del BND dijera que "Alemania corre el riesgo de verse envuelta en un conflicto violento con Rusia".

"Rusia libra una guerra encubierta contra nosotros", indicó Jäger.

Merz sostuvo que las afirmaciones de Jäger, pronunciadas en una audiencia anual de los responsables de los servicios de Inteligencia, Exterior, Interior y Defensa en la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag, son cosas que la población "debe saber".

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Ante esta realidad,"nuestro mensaje es muy claro, muy inequívoco: no nos dejaremos intimidar ni dividir", enfatizó el canciller.