Merz reacciona con cautela a informes sobre recuperación del estrecho de Bab al Mandeb

Merz reacciona con cautela a informes sobre recuperación del estrecho de Bab al Mandeb

Berlín, 3 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, reaccionó con cautela a la noticia de la recuperación del estrecho de Bab al Mandeb por parte de las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y dijo que se trata "tal vez de una razón para tener un optimismo moderado, pero no más".