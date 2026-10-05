Merz y Macron abogan por nuevos instrumentos de protección en la UE frente a China

Merz confirmó en una rueda de prensa que él y Macron escribieron la carta a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, pero recalcó que no se dirigen "contra ningún país en particular", sino que describen las posibilidades existentes para defenderse "en materia de política comercial, frente a prácticas comerciales desleales".

"Esto afecta a nuestras relaciones con varios países del mundo", indicó el canciller, quien enfatizó que ambos mandatarios quieren "dotar a la CE de la capacidad de actuar rápidamente cuando sea necesario", según dijo tras recibir en Berlín al primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius,

Aunque Merz y Macron no mencionan a ningún país en concreto, el trasfondo de la carta es la próxima cumbre en la que los líderes de la UE analizarán cómo responder a las tensiones comerciales con China para reequilibrar el mercado.

En la carta a Von der Leyen, los dos mandatarios sostienen que, además del "pleno uso de los instrumentos existentes", se requiere un marco integral que los complemente con nuevas medidas jurídicas en un contexto en el que el comercio es utilizado como "arma" y hay prácticas que distorsionan de manera sistémica el mercado y crean desequilibrios macroeconómicos a nivel global.

Entre las dos medidas en concreto que proponen figura un nuevo instrumento de diversificación, que debería establecer hasta qué punto las empresas pueden depender de determinados proveedores, según informa el diario germano Handelsblatt, ya que en el ámbito de las tierras raras la industria europea depende casi por completo de la disposición de sus socios chinos a suministrarlas.

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Según fuentes de Berlín, las normas de diversificación deberían ser "lo menos burocráticas posible", de manera que, inicialmente, las disposiciones podrían aplicarse únicamente a sectores considerados críticos, como la industria de defensa.

Otro instrumento crearía un procedimiento mediante el cual un país tercero podría ser excluido del mercado único europeo a través de un procedimiento de urgencia, según el medio germano WirtschaftsWoche.

La carta de Merz y Macron señala que el instrumento se aplicaría en aquellos casos "en los que terceros países intenten deliberadamente socavar, mediante medios políticos o económicos, el restablecimiento de unas condiciones de competencia equitativas y unas condiciones de mercado justas, provocando distorsiones graves y sistemáticas de nuestro mercado interior".

Merz sostuvo en la rueda de prensa que la desventaja de la política comercial europea durante los últimos años ha sido siempre que los procesos de toma de decisiones han tardado demasiado.

"Lo que queremos es poner en manos de la CE un instrumento que le permita reaccionar rápidamente, naturalmente bajo el control del Consejo Europeo, pero de modo que las decisiones puedan tomarse con la mayor rapidez posible cuando los desafíos comerciales lo requieran", explicó.

Este instrumento podría activarse siempre que los Estados miembros no voten activamente en contra por mayoría cualificada, según WirtschaftsWoche.

El canciller reiteró que "no se trata de un país concreto, sino de nuestros intereses en el comercio mundial": "Quien quiera puede sentirse aludido, pero vemos que estamos siendo afectados de manera considerable por prácticas comerciales desleales y queremos defendernos conjuntamente frente a ellas en Europa", enfatizó.