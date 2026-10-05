México priorizará Centroamérica y el Caribe en su política de cooperación internacional

“Centroamérica y el Caribe no solo representan hoy una prioridad geográfica para México, sino son parte de nuestra comunidad de destino”, afirmó la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Alejandra del Moral.

Durante la conmemoración del decimoquinto aniversario de la agencia, Del Moral sostuvo que la prosperidad y la seguridad de México también dependen de las condiciones existentes en los países vecinos.

“Nuestra seguridad también depende de sus oportunidades y nuestro futuro, queramos o no, también está vinculado a su futuro”, expresó.

Por su parte, el canciller mexicano, Roberto Velasco, señaló que la Amexcid mantendrá programas en Centroamérica y el Caribe para atender, entre otros problemas, “las causas estructurales de la migración”.

México ha implementado mediante la agencia los programas Sembrando Vida en El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba, y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador y Honduras, con más de 61.000 beneficiarios, según cifras oficiales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno mexicano considera estos proyectos parte de su estrategia para fortalecer el arraigo de las personas en sus comunidades y reducir la necesidad de migrar.

En 2026, México inició una segunda fase de Sembrando Vida en El Salvador, centrada en fortalecer la seguridad alimentaria y la productividad agrícola, mientras que en Belice la nueva etapa prevé beneficiar a 2.000 personas en situación de retorno, inicialmente a 1.300 residentes de zonas próximas a la frontera mexicana.

Velasco recordó además que la Amexcid participó en la atención de los flujos migratorios posteriores a la pandemia, incluso mediante su intervención en centros de recepción de migrantes en territorio mexicano.

El canciller adelantó que la cooperación mexicana también se orientará en los próximos años hacia la transición energética, la adaptación a la crisis climática, los pueblos indígenas y afrodescendientes, la juventud y la igualdad sustantiva.

La Amexcid, creada en 2011, coordina la cooperación internacional para el desarrollo de México, tanto como país oferente como receptor. Durante 2025 gestionó más de 150 proyectos en áreas como movilidad humana, agricultura, ciencia, innovación social, cambio climático y educación.