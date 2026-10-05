Milei anuncia un viaje a España en plena campaña electoral tras convocatoria de Sánchez

Las fuentes del Gobierno argentino no precisaron los motivos del viaje, ni las fechas exactas, ni detalles de la agenda de Milei en España.

El viaje de Milei se confirmó horas después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara su decisión de convocar a elecciones generales el próximo 29 de noviembre.

Desde que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023, Milei ha realizado seis viajes a España, en los que se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros políticos de derecha y extrema derecha, pero nunca con Sánchez, a quien ha insultado y cuestionado públicamente en reiteradas ocasiones.

El primer viaje fue en mayo de 2024 con motivo de su participación en un evento organizado por Vox, donde Milei tildó a Sánchez de "calaña" y llamó "corrupta" a su esposa, Begoña Gómez.

Aquellas declaraciones derivaron en un incidente diplomático sin antecedentes en la relación entre los dos países, con el llamado a consultas de la embajadora de España en Buenos Aires y el nombramiento de un nuevo embajador cinco meses después.

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El último viaje del presidente argentino a España fue a finales de junio pasado, invitado por la Universidad de San Pablo CEU y para reunirse con directivos de empresas españolas. En esa ocasión, volvió a reunirse con Abascal.

Las arremetidas de Milei contra Pedro Sánchez han sido frecuentes en las últimas semanas.

A inicios de septiembre, durante su participación en Santiago de Chile en el Foro Madrid -alianza internacional impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso-, Milei dijo que Sánchez "está más sucio que una papa", lo acusó de "facilitar la inmigración descontrolada" y "allanar el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos", en alusión a la crisis humanitaria de Ceuta.

El 25 de septiembre, al disertar en The Economic Club de Nueva York, el mandatario argentino afirmó que España está "sometido a un régimen socialista que lo está destruyendo" y definió al Ejecutivo de Sánchez como "una mezcla curiosa entre anarquía y tiranía".

Sus más recientes declaraciones fueron a la revista Le Point la semana pasada con motivo de su viaje a París, cuando dijo: "Pedro Sánchez mantiene a un ejército de economistas imbéciles cuya única misión es intentar falsificar las estadísticas del éxito argentino", declaró.

Milei también viajó a Brasil con motivo del inicio de la reciente campaña electoral para apoyar al ultraderechista Flávio Bolsonaro y aprovechó para insultar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien llamó "ladrón" y "convicto", lo que ocasionó una fuerte tensión diplomática entre los dos países.