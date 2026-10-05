Moldavia desbloquea 157 millones de la UE y apunta a cerrar en 2028 su entrada al bloque

El desembolso sigue al cumplimiento de dieciocho reformas pactadas entre Chisináu y Bruselas en áreas como el desarrollo del sector privado, la resiliencia económica, la cohesión social y el mercado laboral, la energía, la transición ecológica y la buena gobernanza, según un comunicado.

"La trayectoria europea de Moldavia es irreversible", declaró la representante de la UE para los Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, al término de la décima reunión del Consejo de Asociación UE-Moldavia, junto al primer ministro de Moldavia, Vasile Tofan, y la comisaria de Ampliación, Marta Kos.

"Se trata del mayor paquete financiero que el país ha recibido jamás (...) y si cumplen en este camino, podrían recibir más de 500 millones del plan solo este año", añadió Kos.

Con esta partida, Moldavia eleva a 661 millones de euros los fondos disponibles de su Plan de Crecimiento, destinado a facilitar su acceso al mercado único de la UE y a acelerar las reformas acordadas en las negociaciones de adhesión al bloque, con un presupuesto total de 1.900 millones.

"Nuestro objetivo es completar el trabajo técnico necesario para cerrar las negociaciones a principios de 2028 y preparar a Moldavia para la adhesión en 2030", afirmó Tofan en rueda de prensa, aunque la fecha final dependerá de la posición de los Estados miembros.

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"La integración europea es realmente nuestro proyecto nacional; es la única idea que nos une como moldavos", subrayó.

Así y todo, Kallas subrayó la importancia de reintegrar socioeconómicamente la región separatista de Transnistria (que se proclamó independiente en 1990), cuya situación sigue siendo "frágil", y pidió un mayor diálogo con las autoridades de la región autónoma de Gagauzia para que las elecciones de noviembre sean "libres, justas y transparentes", una "prueba crítica" de la cohesión del país.

Moldavia obtuvo el estatus de candidato en junio de 2022 (meses después del inicio de la agresión rusa contra Ucrania) y abrió formalmente las negociaciones en junio de 2024.

Tanto Moldavia como Ucrania han abierto ya dos de los seis bloques temáticos que estructuran la negociación (oficialmente, 'clústeres'), quedando cuatro por delante antes de completar los 35 capítulos que exige su calendario de adhesión.

La próxima semana, Bruselas espera abrir dos bloques más en sendas conferencias intergubernamentales en Luxemburgo, anunció Kos.