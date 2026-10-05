Moteles gratis, el triunfo de 'Miss Bache' y otras curiosidades de los comicios paraguayos

Sin dudas, el momento curioso que más resonancia encontró en la prensa local y las redes sociales fue la victoria del oficialista Horacio Fernández, quien demoró apenas horas en cumplir con su promesa más "placentera" de la campaña: abrir sin cobro los cuatro moteles de su familia para celebrar su reelección en la ciudad de Itauguá, del departamento Central.

En las redes sociales circularon profusamente las imágenes de personas ingresando sin costo a los establecimientos de la firma 'Pasion Clasp' o 'Broche de Pasión', después de que Fernández ganara la municipalidad con el 53,26 % de los votos, por delante del opositor Mauricio Ortiz, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien alcanzó el 43,57 % de los sufragios.

En ese mismo departamento Central, la joven Elenita Villalba, más conocida como 'Miss Bache', consiguió una banca en la Junta Municipal del distrito de Augusto Saldívar.

Meses antes de las elecciones, Villalba ganó su sobrenombre al viralizarse en las redes sociales bailando alrededor de los numerosos baches que salpican las vías de los barrios del departamento Central, al ritmo de canciones de Shakira, Michael Jackson o artistas locales.

El domingo, Villalba se apareció en su centro de votación con el cabello teñido de verde y no bailó, pero captó 539 sufragios que la catapultaron a la Junta Municipal.

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"Todavía estoy procesando esto", reaccionó la joven en sus redes sociales, en las que apareció junto a prominentes figuras opositoras como la exsenadora Kattya González o el diputado Raúl Benítez.

Los resultados también dejaron una nota de pesar, después de que el político Cristhian Joel Flores Ayala muriera tras conocer los resultados en la Intendencia de Villa del Rosario, del departamento de San Pedro (norte).

De acuerdo con el diario ABC Color, el opositor de 27 años sufrió un infarto en medio de un "cuadro de alteración y nerviosismo" al conocer los resultados de la Junta Municipal, en los que acabó en la cuarta posición, con solo 19 votos.

En Asunción, la opositora Soledad Núñez se impuso a Camilo Pérez en un resultado inesperado para el oficialismo, que especuló durante semanas con una holgada victoria de su candidato.

Sole, como es conocida popularmente esta ingeniera civil de 43 años, dijo este lunes que el voto joven fue "súper importante" para que la oposición recuperara la Municipalidad de Asunción, una ciudad que en 2037 cumplirá 500 años de fundada.

"Sin duda, (los jóvenes) fueron los protagonistas de esta campaña, fueron los que estuvieron ahí sin pedir nada a cambio", dijo Núñez durante una entrevista con la radio ABC Cardinal.

Una muestra de ello fue la celebración que la intendente electa hizo en la popular calle Palma del microcentro asunceno junto a ciento de jóvenes simpatizantes la noche del domingo.

Con todo, Sole reconoció hoy que aún no cuantificó cuántos de los jóvenes de la capital votaron por ella.