Noboa: De la Espriella "no tolerará" que Colombia sea refugio de criminales ecuatorianos

"El Gobierno anterior de Colombia (liderado por Gustavo Petro) lo que hizo fue regalarle un territorio en el sur a los ya exFARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), igual siguen siendo guerrilleros, se siguen cambiando el nombre, pero le entregó el sur, y nuestro vecino no era Colombia, nuestro vecino era la guerrilla", dijo Noboa en una entrevista con radio Centro Digital.

El jefe de Estado aseveró que con De la Espriella "las cosas están mejorando, se ve una cooperación, hablamos una vez cada quince días por teléfono. Existe una muy buena relación y existe una cooperación también entre Fuerzas Armadas y Policía", dijo.

"Abelardo no va a tolerar que Colombia" sea el lugar "de descanso de los criminales ecuatorianos (...) porque era su segunda casa. De aquí se iban, tenían casas en Cali, tenían casas en diferentes partes de Colombia. Hoy ya no les parece un lugar tan seguro a ellos", anotó.

El pasado 29 de septiembre, la esposa y la hija del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua del país andino, llegaron a Ecuador tras ser expulsadas de Colombia, donde fueron detenidas dos días antes en una operación policial entre ambos países y el FBI.

Las mujeres, identificadas como Mariela Peñarrieta (esposa) y Michelle Macías Peñarrieta (hija), fueron localizadas en el departamento de Santander, al noreste de Colombia, tras una labor de investigación y seguimiento internacional.

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Ambas fueron expulsadas de Argentina en 2024 junto a otros familiares y, tras ser enviadas a Ecuador, salieron nuevamente hacia territorio colombiano, de acuerdo al ministro del Interior, John Reimberg.

Peñarrieta y Macías, que ya están en prisión, eran requeridas por la Justicia ecuatoriana por el presunto delito de lavado de activos, un caso denominado como 'Blanqueo Fito' por el que ya fueron condenadas otras seis personas del círculo familiar a penas de entre siete y diez años de cárcel.

Por otra parte, en junio pasado, el Gobierno colombiano expulsó a Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, considerado uno de los principales cabecillas de Los Choneros y hermano de alias Fito, quien el año pasado se convirtió en el primer ecuatoriano en ser extraditado a EE.UU., donde está imputado por presunto narcotráfico y contrabando de armas de fuego.

Alias Javi, quien era requerido mediante una notificación roja de Interpol, fue detenido en Bogotá en una operación conjunta entre la Policía de Colombia, las autoridades ecuatorianas y organismos de inteligencia de ambos países.

Los Choneros es una de las bandas criminales catalogadas como "terroristas" por el Gobierno de Noboa, en el marco de la "guerra" que declaró en 2024 a estos grupos, a quienes se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

Estados Unidos y Argentina también han declarado a Los Choneros, y a su rival más poderoso en Ecuador, Los Lobos, como "organizaciones terroristas".