Ocho civiles muertos, incluido un niño, en un ataque con un dron en el norte de Etiopía

"El ataque se cobró la vida de ocho civiles inocentes, entre ellos un niño, y dejó a seis personas gravemente heridas. En total, 14 personas se vieron afectadas por el ataque con drones", señaló a última hora del domingo en la red social Facebook la oficina de comunicación del Gobierno local de Sheraro, situado en el noroeste de Tigré, si bien no formuló acusaciones contra un bando concreto.

Según las autoridades locales, los hechos ocurrieron hacia las 02.30 hora local del domingo (23.30 GMT del sábado) en el centro de acogida de desplazados de Adi Abay.

El ataque ocurrió en medio de los combates entre las fuerzas rebeldes de Tigré lideradas por el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) y el Ejército etíope y sus milicias aliadas también tigrinas, las Fuerzas de Paz de Tigré (FPT).

Este fin de semana, las fuerzas de Adís Abeba arrebataron el control de la capital regional, Mekelle, al FPLT, después de que este grupo confirmara el sábado la salida de la ciudad de su Gobierno insurgente.

El FPLT justificó su retirada para "crear las condiciones" que permitan a los rebeldes "aplastar al enemigo", que pretende "cometer atrocidades y destruir" al pueblo de Tigré, según ellos.

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Asimismo, el Ejército etíope y el FPT recuperaron el pasado viernes el control del aeropuerto de Mekelle, el más importante de la región, que había sido capturado por el FPLT.

El Ejército federal y aliados han logrado rápidos avances en Tigré desde que, después de meses de una escalada y bombardeos recurrentes con drones, estallaran fuertes enfrentamientos con el FPLT, que anunció una “guerra defensiva” el pasado 23 de septiembre.

A esa situación se suma la formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores —que incluye al FPLT, al movimiento nacionalista amhara Fano y al Ejército de Liberación Oromo (OLA, en inglés)— para derrocar al Gobierno del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y establecer un Ejecutivo de transición "inclusivo".

Estas acciones avivan los temores al posible estallido de una nueva y devastadora guerra como el conflicto que enfrentó entre 2020 y 2022 al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA).

La situación se ve todavía más agravada por la ruptura de relaciones con la vecina Eritrea, país al que Adís Abeba acusa de financiar a grupos rebeldes etíopes, algo que Asmara niega.