ONG independiente reporta nuevo crimen machista en Cuba, y suman 53 en lo que va de año

La víctima, Nilda Díaz Santana, de 58 años, murió el pasado 2 de octubre en su casa de La Mercedita, una localidad rural del municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas (oeste), cuando intentaba proteger a su hija, que resultó herida.

Según el relato de la organización, basado en fuentes familiares y vecinales, el agresor, expareja de la hija y con antecedentes de violencia contra ella, irrumpió armado en la vivienda, disparó y se entregó a la policía ese mismo día.

Las activistas destacaron como agravante el uso de un arma de fuego, algo que calificaron de "inusual" en los feminicidios en Cuba, donde la tenencia de armas está muy restringida.

AT investiga además once posibles feminicidios y once intentos de asesinato machista ocurridos este año. Según su propio registro, en el primer semestre de 2026 hubo 37 feminicidios, frente a 18 en el mismo periodo de 2025.

En su informe sobre 2025, la organización denunció "la persistencia de la violencia extrema" contra las mujeres en las relaciones de pareja y expareja, y advirtió de que la crisis económica y energética que atraviesa el país agrava la desprotección de mujeres y niñas.

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La ONG ha reiterado su reclamo al Gobierno cubano para que "publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas".

El Código Penal cubano no recoge el feminicidio como delito específico, y estos crímenes se juzgan como homicidios con agravantes. Los medios estatales rara vez informan de estos casos.

El Gobierno cubano ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y confirmó recientemente que los tribunales identificaron 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género en juicios celebrados el año pasado.

Según los datos elaborados por EFE a partir de los registros de organizaciones feministas independientes, en 2025 hubo en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.