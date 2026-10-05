ONU prorroga el mandato del relator para Afganistán y pide igualdad para mujeres afganas

La resolución, presentada por la Unión Europea junto a otros países del Viejo Continente y aprobada sin necesidad de voto, solicita al relator, actualmente el neozelandés Richard Bennett, que presente su próximo informe sobre la situación de los derechos humanos de Afganistán dentro de un año, en el 66º Consejo.

Además insta a los talibanes a que "revoquen todas las políticas y prácticas que restringen el disfrute de los derechos humanos por la población afgana", especialmente mujeres y niñas, y pide un proceso liderado por los afganos que "conduzca al establecimiento de un gobierno participativo, inclusivo y representativo" en cuestión de género, etnia y religión.

El texto de 12 páginas condena los múltiples abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por las autoridades talibanes en Afganistán, desde ejecuciones sumarias a detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violencia contra activistas, periodistas o jueces.

La resolución además "deplora la institucionalización por los talibanes de sus sistema de discriminación, segregación, dominación, desprecio por la dignidad humana y exclusión de las mujeres y las niñas".

Condena en este sentido la prohibición por los talibanes de que las mujeres afganas trabajen para agencias de Naciones Unidas y ONG, y pide entre otros puntos que "se reabran de forma inmediata e incondicional las escuelas para las niñas de todas las edades".