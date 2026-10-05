Organizaciones de Ecuador piden investigar a militares por supuesta tortura en una cárcel

Los grupos hicieron esa exigencia después de que el fin de semana se viralizó en redes sociales un video en el que se ve que militares golpean a una persona y que unos reclusos sostienen a un preso en sus brazos y lo llevan hacia otro lado.

"Estos hechos no son aislados. Se han recibido denuncias de familiares de personas privadas de libertad que refieren que, durante el referido operativo, habrían ocurrido agresiones similares contra otras personas al interior del centro penitenciario", señalaron las organizaciones en un comunicado.

La Armada señaló el domingo que realizó en la cárcel de Esmeraldas un operativo de control de armas, municiones y explosivos y que durante el procedimiento hubo "múltiples alteraciones al orden", como resistencia, agresiones verbales y empujones contra el personal militar.

Por esa razón, y con el objetivo de "evitar" la escalada de "la conducta violenta", fue "necesario adoptar medidas más firmes", sin dar más detalles.

Además, señaló que "los fragmentos audiovisuales difundidos en redes sociales" tenían "la finalidad de descontextualizar y distorsionar la labor militar en los hechos ocurridos".

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Las organizaciones que pertenecen a la alianza señalaron que la investigación fiscal debe considerar "la posible participación, autoría, complicidad, aquiescencia u omisión de agentes estatales y superiores responsables".

Además, solicitaron a la Defensoría del Pueblo que active de manera urgente sus competencias institucionales y las del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y visite la cárcel de Esmeraldas para realizar entrevistas confidenciales con los presos.

Las prisiones han sido uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Organizaciones internacionales como la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado han advertido que estos centros se han convertido en espacios desde los que se coordinan actividades ilícitas y disputas territoriales que se producen en el exterior.

Y han señalado que se requiere una reforma estructural del sistema penitenciario, más allá de militarizar las prisiones, para que una política de seguridad sea efectiva.