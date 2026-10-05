Paraguay presenta una nueva familia de billetes que honra su historia y cultura

"Cada billete cuenta una parte de nuestra historia, pero es la familia en conjunto la que construye un relato sobre Paraguay como un país que reconoce su pasado, valora su patrimonio cultural y comprende la importancia de preservar su riqueza natural", dijo el presidente del BCP, Carlos Carvallo, durante el acto celebrado en la sede del emisor.

La familia de nuevas notas conserva las denominaciones de 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 guaraníes y será introducida de manera gradual, coexistiendo con los billetes que ya circulan, añadió Carvallo.

Además, dijo que la familia no se actualizaba de forma íntegra desde hace más de 60 años, lo que llevó al emisor a trabajar en una renovación durante los últimos cinco años junto a especialistas de distintas áreas, como historiadores, biólogos, expertos culturales, técnicos y diseñadores.

Al respecto, Carvallo apuntó que el proceso fue "riguroso" y se centró en garantizar que destacaran por su seguridad, accesibilidad e identidad paraguaya.

Como ejemplo de esto último, las piezas honrarán a personajes históricos como Francisco Solano López, considerado el padre de la patria, o las hermanas Celsa y Adela Speratti, pioneras de la educación en el país tras la devastadora Guerra de la Triple Alianza, en la que Paraguay se enfrentó a una coalición compuesta por Argentina, Brasil y Uruguay entre 1864 y 1870.

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Pero los billetes también destacan la cultura inmaterial paraguaya, como el tereré, una bebida fría a base de yerba mate, el tejido de ñandutí, y la geografía paraguaya, compuesta por seis grandes regiones.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, celebró que los nuevos billetes cuenten la historia del país y dejen constancia de su identidad.

"De nuestros pueblos originarios, nuestros educadores y artistas, nuestra biodiversidad y paisajes, de la extraordinaria riqueza del país que tiene muchísimo para mostrar al mundo", expresó.

El guaraní es producto de una reforma impulsada en 1941 por el entonces titular del Banco de la República del Paraguay, Carlos Pedretti, el ministro de Hacienda de la época, Rogelio Espinoza, y el experto de la Reserva Federal de EE.UU. Robert Triffin, según consigna Sixto Morínigo en el documento "El guaraní, 70 años de estabilidad. Una Conquista de la Sociedad".

De acuerdo con ese texto, el 5 de octubre de 1943 se estableció a través del Decreto Ley 655 el "Régimen Monetario Orgánico de la República del Paraguay".