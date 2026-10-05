Paraguay recibe sexto Super Tucano y completa flota contra el narcotráfico

La Presidencia paraguaya informó en un comunicado de prensa que el mandatario Santiago Peña encabezó el acto de recepción de esta aeronave y de otra, una Cessna C-408 SkyCourier, con la que la Fuerza Aérea apoyará sus operaciones de transporte y asistencia ante emergencias.

Los aparatos aterrizaron en la Primera Brigada Aérea, ubicada en la ciudad de Luque (centro), vecina de la capital Asunción, en medio de un acto de Gobierno que el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), el general Julio Fullaondo, calificó de "histórico".

"Marca un antes y un después en el proceso de modernización de nuestra FAP (...), celebramos el arribo de nuevos medios aéreos", dijo durante su discurso.

El país recibió las primeras cuatro unidades del lote en junio de 2025, mientras que la quinta el pasado 21 de agosto, cuando la Presidencia destacó que las adquisiciones representaban "el mayor fortalecimiento de la capacidad de defensa aérea nacional de los últimos 38 años".

En su comunicado de este lunes, el Gobierno paraguayo indicó que la flota de Super Tucano hacen parte de la renovación que adelanta la FAP para "fortalecer las operaciones frente a vuelos ilícitos, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional", en el marco del programa de seguridad Cielo Guaraní, relanzado a finales de mayo pasado.

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En julio de 2024, Embraer, el tercer mayor fabricante de aeronaves del mundo, anunció en un comunicado la venta de seis de sus aviones a la FAP.