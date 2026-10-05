Partido Colorado gana en mayoría de distritos paraguayos pero pierde en grandes ciudades

El oficialismo sumaba este lunes 25 intendencias frente a las 162 que consiguió en las votaciones de 2021, según un informe del Partido Colorado o la Asociación Nacional Republicana (ANR), elaborado a partir de los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

En Asunción, con el 99,92 % de las mesas escrutadas, porcentaje que no se actualiza en la web del TSJE desde la noche del domingo, se confirmó este lunes el triunfo de la ingeniera civil Soledad Núñez, de la Alianza Juntos por Asunción, con 133.325 votos (47,78 %).

Ese resultado fue reconocido este lunes por el candidato colorado, Camilo Pérez.

Mientras que en Ciudad del Este el candidato Daniel 'Dani' Pereira Mujica, de la formación Yo Creo Conciencia Democrática Nacional, arrasó con el 72,83 % de los votos sobre el oficialista Rigo Chamorro, tras el conteo del 100 % de las mesas.

En el departamento Central, el más poblado del país, las cifras preliminares daban al oficialismo 12 alcaldías frente a las 9 de 2021, mientras que el opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) logró 7, dos menos que cinco años atrás.

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Las más destacadas son las de las ciudades de San Lorenzo, Luque, Capiatá y Lambaré.

Por otra parte, el coloradismo conquistó, después de 16 años, la Municipalidad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa (sur), donde se impuso con el 57,41 % de los votos Sebastián Remesowski.

También ganaba en San Juan Bautista, la capital del departamento de Misiones (sur); en Paraguarí, cabecera de la región homónima, y en Coronel Oviedo, capital de Caaguazú (este).

A su turno, la oposición se impuso en capitales como Caacupé, en el departamento de Cordillera (centro); Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil y capital de Amambay (norte), y en Villarrica, en Guairá (sur).