Periodistas de medio independiente detenidos en Egipto denuncian torturas, según ONG

De acuerdo con un comunicado de esta organización, los periodistas relataron durante el interrogatorio, celebrado el domingo en presencia de sus abogados, que permanecieron retenidos en las instalaciones de la Agencia de Seguridad Nacional con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados, y que fueron sometidos a "golpes, desnudos forzados, descargas eléctricas y amenazas contra ellos o sus familiares".

Las declaraciones quedaron incorporadas al acta de la Fiscalía durante un interrogatorio que se prolongó durante más de diez horas, según los abogados del EIPR y del Sindicato de Periodistas egipcio que también estuvieron presentes.

Los informadores aseguraron que los agentes que los detuvieron los obligaron a grabar en vídeo supuestas confesiones, para lo que debían leer ante una cámara textos que les entregaban previamente.

Según sus abogados, esta práctica apunta a un intento de fabricar pruebas que posteriormente pudieran ser utilizadas para condenarlos.

La defensa pidió a la Fiscalía que investigue estos hechos como denuncias formales de los periodistas en calidad de víctimas y que se declaren inválidas las "confesiones" atribuidas a los detenidos durante el periodo en el que permanecieron incomunicados.

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Los abogados solicitaron también que los agentes de Seguridad Nacional responsables de los centros de detención sean citados e interrogados por las denuncias de tortura.

"Algunos periodistas solicitaron someterse a un examen forense para documentar sus lesiones. La fiscalía ordenó que al menos uno de ellos se sometiera hoy a un examen médico", agregó EIPR en su nota.

Según documentos revisados por los abogados defensores, las acusaciones contra los periodistas se sustentan en un informe elaborado por un agente de Seguridad Nacional, que los acusa de crear una página en redes sociales con el objetivo de "incitar a la calle egipcia y crear un clima revolucionario mediante el uso de métodos técnicos en las redes sociales y la captación de personas sin afiliación política para sus propios fines".

Sin acceso privado de los abogados, la Fiscalía ordenó que los periodistas vuelvan a comparecer este lunes. Mientras tanto, sus familias y abogados siguen sin conocer el lugar exacto en el que permanecen detenidos.

Los seis miembros del equipo editorial de Matsadaash fueron detenidos durante una serie de operaciones de seguridad iniciadas el pasado 28 de septiembre.

El Ministerio del Interior egipcio confirmó el pasado jueves la detención y acusó a la plataforma de operar una página "sin licencia", gestionada desde el extranjero y vinculada a los comités mediáticos de los Hermanos Musulmanes, organización que Egipto considera terrorista.

Matsadaash rechazó esas acusaciones y negó cualquier vínculo con los Hermanos Musulmanes, así como haber recibido financiación extranjera, al tiempo que sostiene que sus integrantes son egipcios, residen en el país y trabajan desde allí, y que sus periodistas reciben salarios mediante contratos laborales y pagos a través del sistema bancario egipcio.