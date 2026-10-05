Ramaphosa se reúne con Abiy tras su jura para un segundo mandato al frente de Etiopía

"Doy la bienvenida a Etipía a mi hermano, el presidente Cyrl Ramaphosa, y aprecio sus cálidas felicitaciones mientras conmemoramos hoy la formación del Gobierno", publicó Abiy en su cuenta de la red social X.

Tras ello, destacó los "fuertes e históricos lazos" entre ambas naciones, así como el compromiso mutuo con la "solidaridad africana, la paz, el desarrollo y un futuro próspero para el continente".

Aunque el mandatario etíope no dio detalles sobre el encuentro, mostró su deseo de profundizar "aún más" su cooperación y amistad.

Ramaphosa hizo su visita apenas unas horas después de que Abiy jurase el cargo en Adís Abeba en una sesión conjunta de la Cámara de Representantes del Pueblo (Cámara Baja del Parlamento) y la Cámara de la Federación (Cámara Alta), tras ganar las elecciones generales del pasado 1 de junio, lo que dio inicio a la séptima legislatura del país.

Mientras el primer ministro tomaba posesión, el Ejército de Etiopía y sus aliados proseguían su lucha contra el insurgente Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que este fin de semana perdió el control de la capital de esa región septentrional, Mekelle, y trasladó su Gobierno rebelde hacia un lugar que no especificó.

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Adís Abeba ha logrado rápidos avances en Tigré -región fronteriza con Eritrea- desde que, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones, estallaran fuertes enfrentamientos con el FPLT, que anunció una "guerra defensiva" el pasado 23 de septiembre.

A esa situación se suma la formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores —que incluye al FPLT, al movimiento nacionalista amhara Fano y al Ejército de Liberación Oromo (OLA, en inglés)— para derrocar a Abiy y establecer un Ejecutivo de transición "inclusivo".

Estas acciones avivan los temores al posible estallido de una nueva y devastadora guerra como el conflicto que enfrentó entre 2020 y 2022 al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA).

La situación se ve todavía más agravada por la ruptura de relaciones con la vecina Eritrea, país al que Adís Abeba acusa de financiar a grupos rebeldes etíopes, algo que niega Asmara.