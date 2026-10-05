Repatriados ocho marineros egipcios secuestrados en mayo por piratas somalíes

Los ocho marineros llegaron a El Cairo a última hora del domingo en un avión egipcio procedentes de la capital somalí, Mogadiscio, donde permanecían desde que el Ministerio de Exteriores egipcio anunciara su liberación, el pasado 30 de septiembre.

Familiares y varios funcionarios del Gobierno les recibieron en el aeropuerto de la capital egipcia, desde donde fueron trasladados luego a sus respectivas provincias, entre ellas Alejandría, en la costa mediterránea, y Minufiya, en el delta del Nilo, a unos 210 y 76 kilómetros al norte de El Cairo, respectivamente.

Medios egipcios, como el diario estatal Al Ahram, citan declaraciones de algunos de los marineros, entre ellos Adham Gaber, de 35 años, quien tras llegar a su casa en Alejandría afirmó que "contaba los días para poder ver el rostro de mi hija. Solo hoy podré dormir tranquilo y seguro junto a mi familia".

Recibido por sus vecinos con fuegos artificiales y bengalas, mientras fotografías suyas adornaban las fachadas de las casas, Gaber describió su regreso a casa como "algo que devolvió la vida a mi cuerpo".

Otro, Sameh, citado por la televisión local Cairo24, dijo que "solo me sentí seguro cuando el avión aterrizó en El Cairo (...) Extrañaba mucho a mi familia".

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Los ocho marineros fueron secuestrados a bordo del buque cisterna M/T Eureka hace exactamente 151 días por piratas somalíes, y su liberación fue posible gracias a intensos esfuerzos diplomáticos y contactos con las autoridades de Somalia, según el Ministerio de Exteriores egipcio.

Las autoridades de El Cairo no han dado a conocer detalles sobre las circunstancias o posibles condiciones sobre el fin del secuestro de los ocho marineros, y se limitaron a afirmar que todos se encuentran "sanos y salvos".

El M/T Eureka, un buque cisterna que transportaba unas 2.800 toneladas de diésel, fue tomado el 2 de mayo por hombres armados somalíes cuando navegaba frente a la costa de la provincia yemení de Shabwa, en el mar Arábigo, según informó entonces la Guardia Costera yemení.

El buque navegaba bajo bandera de Togo y algunos medios egipcios señalaron que estaba gestionado por la empresa de Emiratos Árabes Unidos Royal Shipping Lines.

La tripulación estaba compuesta por doce marineros, ocho egipcios y cuatro indios. Tras hacerse con el control de la embarcación, los secuestradores la condujeron hacia la costa de Somalia.

La piratería frente a las costas de Somalia, que disminuyó notablemente desde finales de la década de 2000 gracias a las patrullas navales internacionales, ha repuntado en los últimos años con nuevos incidentes en la zona del golfo de Aden y el océano Índico.