Rumanía duplica la cuota de caza de osos para prevenir ataques a la población

La correspondiente ley, promulgada este lunes por el presidente del país balcánico, Nicusor Dan, eleva a 859 los ejemplares abatibles en 2026 como vía preventiva, además de fijar un margen de intervención inmediata de 110 osos para los animales que causen daños directos.

En comparación con los cupos aprobados para 2024, estas cifras suponen prácticamente el doble: la cuota de prevención pasa de 426 a 859 ejemplares, mientras que el nivel de intervención directa sube de 55 a 110.

La actualización legislativa se produce después de que se publicaran el año pasado unos primeros estudios genéticos exhaustivos que permiten estimar mejor el tamaño y la estructura de la población de la especie.

Los resultados revelaron que en el territorio rumano habitan actualmente alrededor de 12.000 osos pardos.

El incremento de los cupos responde a un problema de seguridad pública recurrente: en los últimos 20 años, los ataques de osos se han cobrado la vida de 27 personas y han dejado más de 270 heridos en el país.

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El texto legislativo fue aprobado por el Parlamento el año pasado, pero el jefe del Estado lo impugnó inicialmente ante el Tribunal Constitucional al considerar que el aumento de la cifra era desproporcionado y contrario a las directivas de protección de especies de la Unión Europea (UE).

Tras el rechazo del Constitucional a dichas objeciones, el presidente procedió finalmente a su promulgación.