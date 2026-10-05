Sam Altman dice que 'Artificial' se grabó fuera de su casa y que saludó a Andrew Garfield

"Estaban grabando afuera de nuestra casa. Había avisos en nuestra calle que decían que iban a filmar o algo así (...) Y entonces, una mañana, estaba caminando por la calle para comprar un café y había un montón de cámaras y un tipo vestido exactamente como yo, con mi misma mochila", relató Altman a la revista especializada en la entrevista publicada este lunes.

Tras percatarse de que se trataba del rodaje de 'Artificial', el drama biográfico que se centra en el tumultuoso despido y posterior recontratación de Sam Altman como director ejecutivo de OpenAI en noviembre de 2023, el propio protagonista y el actor que lo encarna se saludaron.

"Le saludé con la mano aquella vez y eso fue todo", agregó.

A propósito de la película que se está preparando sobre su propia vida, Altman aclaró que nadie de su entorno se puso en contacto con Amazon, productora inicial del filme que llegará a los cines el 25 de diciembre, ni tampoco con su directiva liderada por Jeff Bezos.

Aunque reconoció haber visto los avances, Altman restó importancia al hecho de que se tratara de un "retrato sombrío" sobre su vida, tal y como la definió el entrevistador.

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"No creo que busquen la precisión (...) están intentando hacer una buena película y tal vez lo consigan. No lo sé. Buena como película. No será una representación fiel de la realidad" dijo al respecto.

Altman puso de ejemplo el momento del tráiler donde el personaje entra en una especie de búnker, un detalle que calificó de inexactitud pero que le parecía "bastante bien".

"No hay ningún búnker con armas de fuego en la pared", sentenció.