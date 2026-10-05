Sheinbaum acusa a grupos de derecha de EE.UU. de buscar un "cambio" en México

“La derecha internacional, sí. Sí quiere intervenir, pues lo hemos estado denunciando permanentemente”, respondió la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, sin ofrecer detalles ni nombres.

La mandataria remarcó que no atribuye esta postura directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, sino a ciertos sectores derechistas en Washington.

“Yo he dicho que él (Trump) no necesariamente es, pero hay grupos muy de derecha en ese Gobierno que no quieren a México y que no quieren a los pueblos. Y que buscan que cambie el Gobierno en México”, afirmó.

Sheinbaum reaccionó así a cuestionamientos sobre si veía un riesgo de intervención estadounidense en los comicios presidenciales de México en 2030, tras las denuncias de la izquierda sobre una supuesta injerencia de Washington en las elecciones de Brasil.

No es la primera vez que la mandataria advierte sobre una eventual intervención extranjera en los procesos electorales mexicanos.

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En septiembre sostuvo que existía un “espíritu injerencista” relacionado con las elecciones de ambos países y llamó a denunciar públicamente cualquier intento de intervención.

Sin embargo, este lunes, vinculó esa posibilidad a sectores de derecha dentro de la Administración estadounidense y la situó en el contexto del avance de las fuerzas conservadoras en América Latina.

Asimismo, evitó pronunciarse sobre los procesos políticos de Brasil, Bolivia o Argentina y aseguró que no pretende asumir un papel de articulación de las fuerzas progresistas de la región.

“Mi interés no es organizar a la izquierda de América Latina. Para eso están los partidos políticos y otros mecanismos. Yo me concentro en México”, afirmó.

Sheinbaum consideró que puede existir comunicación entre partidos políticos y vínculos académicos para analizar los cambios políticos en la región, pero insistió en que su objetivo es “seguir gobernando México”.

También arremetió contra la derecha mexicana, a la que acusó de defender intereses económicos, el racismo, el clasismo y el autoritarismo, mientras reivindicó a su movimiento como “humanista”.

Frente a una posible intervención externa, sostuvo que la principal defensa de su proyecto político es conservar el respaldo ciudadano.

“Aquí la única defensa es el pueblo. La única”, sentenció.