Suben a 31 los muertos en Tailandia por las inundaciones que continúan en algunas regiones

Del total de fallecimientos, 12 tuvieron lugar en la capital y su área metropolitana, mientras que otras 19 muertes fueron computadas en seis provincias del centro y este del país, según detalló en su último informe el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres, adscrito a la cartera de Interior.

Desde el 16 de septiembre, cuando comenzaron las fuertes lluvias, un total de 4.141.546 personas se han visto afectadas por este inusual temporal.

Aunque la acumulación de agua ya se ha ido de la mayoría de las calles de la capital, las inundaciones siguen dificultando la vida de las personas en algunas zonas de Bangkok y otras 26 provincias, principalmente en la región central del país.

En el pico de las lluvias, 300 milímetros de precipitación –unos 30 millones de metros cúbicos de agua– cayeron sobre Bangkok en 48 horas, cantidad equivalente a la lluvia que suele recibir la capital durante todo septiembre, uno de los meses más lluviosos.

Actualmente, según recoge el medio local Bangkok Post, las autoridades capitalinas trabajan para acelerar las labores de drenaje en las zonas orientales de la megaurbe ante las fuertes lluvias previstas para finales de semana.

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Con unos 9 millones de habitantes en su término municipal y más de 15 en su área metropolitana, Bangkok es especialmente susceptible de sufrir inundaciones ante fuertes precipitaciones debido a factores como su ubicación sobre el delta del río Chao Phraya, a unos 1,5 metros sobre el nivel del mar; o la histórica sobreexplotación de acuíferos subterráneos, que ha contribuido al hundimiento de la metrópolis.

Tailandia sufrió en 2011 unas de las peores inundaciones de su historia, provocadas por una temporada monzónica excepcionalmente lluviosa y varias tormentas tropicales que dejaron más de 800 muertos y unos 13 millones de afectados, según el Banco Mundial.