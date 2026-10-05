Suiza y la India pactan facilitar sus visados tras una reunión entre Modi y Parmelin

El convenio facilitará la emisión de visados de entrada múltiple de hasta cinco años y permisos de estudiante de un año renovables, según indicó el Gobierno indio en un comunicado.

Estará complementado por un segundo acuerdo que permitirá el intercambio de hasta 300 jóvenes profesionales al año (ampliable a 500) para realizar prácticas laborales entre ambos países.

El Ministerio de Asuntos Exteriores indio aseguró que el pacto "tiene como objetivo fomentar la cooperación en materia de migración y movilidad bajo los principios de igualdad de trato, así como prevenir y combatir la migración irregular, la explotación humana y la trata de personas".

Asimismo, Nueva Delhi y Berna suscribieron pactos para el desarrollo de infraestructuras de transporte sostenibles con especial atención a los vehículos eléctricos y teleféricos, además de dos acuerdos adicionales destinados a fomentar la investigación científica y el emprendimiento tecnológico conjunto.

El presidente suizo, que también mantuvo hoy un encuentro con la presidenta india, Droupadi Murmu, concluirá su agenda en el país asiático el miércoles con su participación en la cumbre India-EFTA. Este foro económico conmemora el primer aniversario del acuerdo de libre comercio entre la India y el bloque europeo, del cual Suiza es el mayor inversor y socio comercial.

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La primera visita oficial de Parmelin a la India llega días después de que el mandatario anunciara por sorpresa que abandonará el Ejecutivo colegiado de su país el 31 de diciembre, poniendo fin a una década en el Gobierno para dejar espacio, según sus propias palabras, a nuevas "fuerzas vivas" en la política nacional.