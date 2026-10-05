Turquía anuncia planes de construir un puerto espacial en Somalia

"Hemos empezado las obras para crear un puerto espacial en Somalia. Continuaremos de forma decidida con este proyecto estratégico, que quiere a la vez ampliar la capacidad de Turquía de acceso al espacio y participar en el desarrollo del ecosistema espacial del continente africano", dijo el mandatario al inaugurar el 77º Congreso Astronáutico Internacional en la provincia de Antalya,

Agregó que "la carrera al espacio no puede ser una competición entre unos pocos países. El espacio no es el botín que acaparan quienes llegan primero. Y armar el espacio o convertirlo en una carrera armamentística es un enorme error".

Erdogan hizo estas declaraciones, recogidas por la agencia turca Anadolu, al inaugurar el Congreso Astronáutico Internacional (IAC 2026) en Belek, un municipio de la provincia de Antalya, en la costa mediterránea del país, donde se celebrará este encuentro anual hasta el próximo viernes.

La inauguración contó con la intervención de figuras extranjeras como el ministro de Deportes emiratí, Ahmad Belhoul Al Falasi, que anunció la intención de su país de llegar a ser una de las diez mayores economías espaciales en 2031, o el titular de Tecnología uzbeko, Sherzad Shermatov.

El secretario español de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, también presente en la ceremonia, destacó que España se convirtió el año pasado en el cuarto mayor contribuyente a la Agencia Espacial Europea, con un presupuesto de 1.550 millones de euros entre 2026 y 3030.

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Las empresas españolas del sector espacial están en pleno crecimiento con unos ingresos de 1.500 millones de euros al año, un aumento del 40 % entre 2022 y 2025, detalló Cigudosa, de acuerdo con Anadolu.

Más de 6.000 participantes se reunirán en este congreso, que el próximo año se celebrará en Poznan en Polonia, mientras que Barcelona es candidata para acogerlo en 2029, según adelantó el secretario español.